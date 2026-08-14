Врач назвал гарантированный способ улучшить работу мозга и сосудов

По ее словам, главный секрет кроется в регулярной ходьбе быстрым шагом. Врач выразила уверенность, что для этого не нужно покупать абонемент в зал и уделять много времени.

«Ежедневная прогулка быстрым шагом всего 10 минут помогает наладить работу организма и снижает риск преждевременной смерти на 15%», — уточнила медик.

Уильямс отметила, что нужно внедрить простые привычки: оставлять подальше от дома машину и просто подниматься по лестницам пешком.

«Если вы будете приседать во время рекламных пауз, то за неделю сделаете около 550 приседаний. За три месяца в таком темпе вы гарантированно наберете мышечную массу. Привычка разминаться в течение дня полезна для мозга, сосудов и суставов», — заключила она.

Ранее кардиолог Маргарита Пенкина посоветовала заниматься спортом 2,5 часа в неделю.