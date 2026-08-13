Подмосковный кардиолог Пенкина посоветовала заниматься спортом 2,5 часа в неделю

С 10 по 16 августа в России проходит Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиолог Волоколамской больницы Маргарита Пенкина отметила, что своевременный контроль факторов риска помогает предотвратить до 80% преждевременных смертей от инфарктов и инсультов.

Особое внимание здоровью сердца рекомендуют уделять людям старше 40 лет, курильщикам, а также пациентам с лишним весом.

«Регулярное измерение давления, контроль уровня холестерина и глюкозы, отказ от курения, умеренная физическая активность не менее 150 минут в неделю и сбалансированное питание с ограничением соли, сахара и насыщенных жиров — вот основные шаги для сохранения здоровья сердца. Важно помнить, что многие из этих заболеваний на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому регулярная диспансеризация позволяет выявить их вовремя и предотвратить развитие осложнений», — пояснила Маргарита Пенкина.

Во время диспансеризации пациентам измеряют давление, проводят электрокардиографию, проверяют уровень холестерина и глюкозы, а также оценивают общий сердечно-сосудистый риск. По результатам врач дает индивидуальные рекомендации по питанию и физической активности, а при необходимости назначает лечение.

Запись на диспансеризацию доступна через региональный портал «Здоровье» или по номеру 122.