Врач назвал два случая, когда при давлении нужно вызвать скорую помощь

Скорую помощь необходимо вызвать, если показатели артериального давления превысили значения 180 на 120. Об этом РИА «Новости» рассказал гендиректор центра, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ академик РАН Сергей Бойцов.

«Правильным будет решение вызвать скорую помощь, когда цифры систолического давления выше 180, а диастолического — выше 120 миллиметров ртутного столба», — сказал он.

Также следует поступить, если показатели давления — 160 на 100. Если к этому еще добавились боль в груди и головная боль, стало не хватать воздуха, также нужно вызвать скорую.

Кардиолог подчеркнул, что уровень систолического давления можно контролировать. Врач назначит необходимые препараты.

По его словам, на сегодняшний день уже более 60% гипертоников лечатся под наблюдением специалиста. Раньше только 30-40% пациентов непрерывно принимали лекарства.

Ранее кардиолог Бойцов назвал идеальным показателем давления цифры 120 на 80.