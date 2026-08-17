Россиянам назвали идеальное значение артериального давления

Идеальной планкой для артериального давления стали значения 120 на 80. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил внештатный кардиолог Минздрава России, гендиректор НМИЦ кардиологии имени академика Чазова, академик РАН Сергей Бойцов.

«[Идеальное давление] — цифры 120 на 80 миллиметров ртутного столба. Цифры в диапазоне по систолическому, то есть „верхнему“ артериальному давлению от 120 до 140 допустимы, но это зона контроля и внимания», — сказал врач.

Эксперт подчеркнул, что у юных женщин нередко встречаются пониженные показатели давления, однако это не повод для тревоги. Значения могут быть ниже 120, 110, 100, порой даже не превышать 90. Это не очень хорошо переносится, но серьезной опасности не представляет.

Однако людям старшего возраста с низкими цифрами давления стоит проконсультироваться с врачом. Такое состояние часто возникает из-за некорректного приема лекарств или слабого сердца.