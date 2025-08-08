Гастроэнтеролог Зятенкова предупредила, что арбузная монодиета перегружает почки

Руководитель клиники предиктивной и интегративной медицины НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Зятенкова в разговоре с сайтом Life предостерегла от использования арбузной монодиеты для похудения.

Как отметила специалист, арбуз — сочный, вкусный и полезный фрукт, однако его использование в качестве единственного продукта питания может нанести серьезный вред организму.

«Арбузная монодиета — это вредно и бесполезно. Лучший способ похудеть — дефицит калорий, но не голодание», — подчеркнула врач-гастроэнтеролог.

Доктор объяснила, что низкая калорийность арбуза и его мочегонное действие создают иллюзию легкости и быстрого похудения, но на самом деле это лишь временный эффект. Скачки уровня сахара в крови, риск развития инсулинорезистентности, перегрузка почек, дефицит питательных веществ и проблемы с пищеварением — вот основные риски арбузной диеты, предупредила Зятенкова.