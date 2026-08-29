Инфекционист Неронов призвал не принимать для профилактики антипаразитарные препараты

Некоторые люди считают, что летом легко заразиться паразитами из-за шашлыков, ягод, зелени и купания в водоемах. Поэтому в конце сезона многие задумываются о приеме антигельминтных препаратов. Но инфекционист Владимир Неронов предостерегает от такого подхода. Об этом пишет «Газета.ру» .

Специалист сообщил, что антигельминтные препараты — это не витамины и не средство для профилактического приема. Назначать их без подтвержденного диагноза или веских эпидемиологических оснований не рекомендуется. Любые противопаразитарные препараты обладают побочными эффектами и создают нагрузку на организм. Если заражения нет, пользы от такого лечения не будет, а риск нежелательных реакций останется, добавил сайт «7Дней».

Врач подчеркнул, что универсальной «таблетки от всех глистов» не существует, так как большинство антипаразитарных препаратов действуют только на определенные виды червей. Профилактический прием таких лекарств возможен лишь в том случае, если энтеробиоз лабораторно подтвержден у одного из членов семьи.

При этом решение о медикаментозной профилактике принимается врачом индивидуально после оценки конкретной эпидемиологической ситуации. Автоматически принимать препараты после каждой поездки на природу или отдыха на даче не рекомендуется.