Врач Назилина: зубы мудрости удаляют только при определенных показаниях

Стоматолог Ирина Назилина заявила, что зубы мудрости можно удалять только при определенных показаниях. Одно из них — неправильное прорезывание, отметила медик в беседе с РИА «Новости».
По ее словам, от «восьмерок» также избавляются, если они стесняют соседние зубы и искривляют весь ряд. Еще один повод — возникновение неприятных ощущений. Кроме того, причиной для удаления врач назвала поражение кариесом.
Назилина напомнила, что фактически каждый человек имеет зачатки зубов мудрости. Но вот прорезываются они не у всех, добавила газета «Петербургский дневник».
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