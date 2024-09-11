Врач Назилина: зубы мудрости удаляют только при определенных показаниях

Стоматолог Ирина Назилина заявила, что зубы мудрости можно удалять только при определенных показаниях. Одно из них — неправильное прорезывание, отметила медик в беседе с РИА «Новости» .

По ее словам, от «восьмерок» также избавляются, если они стесняют соседние зубы и искривляют весь ряд. Еще один повод — возникновение неприятных ощущений. Кроме того, причиной для удаления врач назвала поражение кариесом.

Назилина напомнила, что фактически каждый человек имеет зачатки зубов мудрости. Но вот прорезываются они не у всех, добавила газета «Петербургский дневник».