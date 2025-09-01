Врач Намазова-Баранова указала на способность насморка снижать обучаемость

Руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, академик РАН, доктор медицинских наук Лейла Намазова-Баранова сообщила в эфире радиостанции « Говорит Москва », что насморк мешает когнитивным процессам.

Специалист призвала не пускать на самотек заложенность носа у ребенка. Не стоит отправлять школьника на занятия в таком состоянии.

«Сопли до колен — и вроде бы ничего такого. Но есть научная информация, которая гласит, что дети, у которых есть заложенность носа, гораздо хуже усваивают материал по сравнению с теми, кто нормально дышит носом», — отметила медик.

По ее словам, при тяжелом течении болезни ребенку следует дать возможность восстановиться дома.