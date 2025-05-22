Врач Мымрина указала на нехватку витаминов в случае хронической усталости

Если усталость стала вашим постоянным спутником и не отступает даже после отдыха, это может быть сигналом о том, что в организме что-то не так, сообщила врач-терапевт сети медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Екатерина Мымрина. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Часто корень проблемы кроется в нехватке ресурсов. Это может проявляться в виде: дефицита витаминов, особенно групп B, D и C; недостатка микроэлементов, таких как магний, железо, цинк и селен; нехватки белка и полезных жиров, например, омега-3; несбалансированного питания, особенно при строгих диетах или заболеваниях желудочно-кишечного тракта, написал «Петербургский дневник».

Еще одной распространенной причиной хронической усталости является гормональный дисбаланс.

«Уровень гормонов напрямую влияет на обмен веществ, настроение, энергию и выносливость», — подчеркнула врач.

Врач рекомендует не списывать все на усталость от жизни и предпринять следующие шаги: наладить режим сна и бодрствования; снизить потребление сахара и быстрых углеводов; полноценно питаться, добавляя в рацион белок, полезные жиры, клетчатку и зелень; пить чистую воду, особенно утром; ежедневно бывать на свежем воздухе; позволять себе полноценный отдых.