Врач Мухина выразила обеспокоенность по поводу традиционного новогоднего меню

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина в беседе с RT выразила обеспокоенность по поводу традиционного новогоднего меню. По ее словам, обилие майонезных салатов, жирных блюд и алкоголя может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Эксперт предупредила, что злоупотребление сладким, жирным и спиртным ведет к интоксикации организма. Также врач подчеркнула, что за время праздников можно набрать пять-семь кг из-за обильного питания и отечности.

Мухина призвала готовить низкокалорийные аналоги традиционных блюд. Вместо майонеза использовать соусы на йогурте с горчицей или кефире с зеленью, выбирать хлеб с отрубями, а десерты готовить без сахара и муки с натуральными подсластителями.

Врач также посоветовала включить в меню больше свежих фруктов, ягод и овощей, запеченное мясо в собственном соку и по возможности избегать жареных блюд.