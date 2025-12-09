Врач Мухина предупредила, что процедуры по удалению жира могут представлять опасность для жизни

Операции по коррекции фигуры пользуются популярностью среди женщин, стремящихся к идеальной внешности. Однако эти процедуры могут быть опасны для здоровья. 7 декабря в одной из московских частных клиник после одновременного проведения операций по уменьшению груди и коррекции живота скончалась 43-летняя женщина. По словам хирурга Марият Мухиной, процедуры по удалению жира могут представлять опасность для жизни из-за риска тромбозов. Ее слова передала «Вечерняя Москва» .

Во время аспирации жировые ткани разрушаются на клетки для последующего удаления насосом. В этот момент жир может закупорить артерии легких, сердца или сосудов мозга, вызывая ишемию и некроз. Также возможны инфаркт миокарда, инфаркт легкого или инсульт.

Марият Мухина подчеркнула, что подобные осложнения не всегда связаны с халатностью врачей, а могут быть вызваны индивидуальной реакцией организма. «Такие исходы невозможно предугадать и предотвратить, потому что они не связаны с действиями хирурга», — заверила врач.

Хирург также обратила внимание на то, что комплексное хирургическое вмешательство увеличивает риск негативных осложнений из-за длительного нахождения под наркозом и повышенной травматизации организма.

В группу риска попадают не только мамы в декрете, стремящиеся вернуть прежнюю форму после родов, но и люди с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, нарушение свертываемости крови и дисморфофобия. «Есть люди с психическим отклонением дисморфофобией — это состояние, при котором человеку постоянно в себе что-то не нравится», — объяснила Мухина.