Врач Мухина предупредила, что ношение резиновой обуви способствует размножению бактерий и грибков

Кроксы, которые пользуются большой популярностью среди россиян, могут привести к проблемам со здоровьем. Об этом предупредила врач-дерматолог и инфекционист Марият Мухина в интервью сайту Life .

Специалист подчеркнула, что резиновая обувь не обеспечивает достаточной вентиляции и защиты для стопы. Она создает теплую и влажную среду, которая способствует размножению бактерий и грибков. Это увеличивает риск развития кожных инфекций, особенно у людей с сахарным диабетом и другими предрасположенностями к дерматологическим заболеваниям.

Мухина добавила, что ношение такой обуви может вызвать нарушения в опорно-двигательном аппарате. Отсутствие амортизации и поддержки свода стопы приводит к развитию плоскостопия, мозолей и натоптышей, а также влияет на походку и осанку.