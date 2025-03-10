Врач Мухина посоветовала пожилым людям включить в рацион темный шоколад

Диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала « Москве 24 » о самом полезном шоколаде для пожилых людей.

По словам врача, в таком возрасте стоит включить в рацион темный шоколад, богатый флавоноидами. Эти мощные антиоксиданты содержатся в продукте с содержанием какао не менее 70%.

«Флавоноиды снижают окислительный стресс и воспаление в организме. Также они благотворно влияют на иммунную систему и когнитивную функцию пожилых — улучшают память, сохраняют интеллект, быстроту принятия решений и концентрацию», — пояснила эксперт.

Мухина также отметила, что лакомство способно поднять настроение, так как повышает уровень серотонина и эндорфинов в организме. Однако стоит помнить, что некоторым людям этот продукт противопоказан, а при инсулинорезистентности и диабете лучше выбирать шоколад с сахарозаменителями, например стевией и трегалозой, предупредила медик.