Врач Морозова посоветовала отказаться от купания в проруби при диабете и атеросклерозе

Педиатр Юлия Морозова сообщила NEWS.ru , что некоторым людям категорически не рекомендуется купаться в проруби во время Крещения.

В частности, это касается пациентов с диабетом. Той же рекомендации стоит придерживаться после инсульта и инфаркта.

«Людям с любой ОРВИ, бронхитом, отитом, циститом, пиелонефритом, диабетом, атеросклерозом, гипер- или гипотонией, гайморитом категорически нельзя купаться в проруби», — отметила медик.

Морозова подчеркнула, что ледяная вода может спровоцировать приступы у людей с эпилепсией, а также обострить состояние при невритах и радикулитах.