Врач Миронова предупредила о риске рака кожи из-за злоупотребления кислотными пилингами

Дерматолог и косметолог Василина Миронова рассказала в беседе с «Абзацем» , что частое проведение кислотных пилингов без должной защиты от солнца может повысить риск развития рака кожи.

По ее словам, такие процедуры не является прямой причиной появления недуга, но создают условия, при которых вероятность увеличивается.

«Они приводят к постоянному воспалению и стрессу для клеток, нарушают регенерацию: организм вынужден постоянно восстанавливать поврежденные слои кожи. Это также повышает чувствительность к УФ‑излучению», — отметила врач.

Кроме того, при неправильном или чрезмерном проведении кислотного пилинга возможны химические ожоги, постакне, гипертрофические рубцы и стойкие пигментные изменения.