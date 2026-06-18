Врач Милова рассказала, что потеря жевательных зубов может стать причиной проблем с пищеварением

Врач-стоматолог Мария Милова рассказала «Известиям» о том, что потеря жевательных зубов может стать причиной проблем с пищеварением. Из-за отсутствия моляров человек начинает пережевывать пищу недостаточно тщательно, и это увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Пищеварение начинается в ротовой полости: зубы измельчают пищу, а слюна помогает сформировать однородный пищевой комок. Если человек теряет жевательные зубы, пища не пережевывается как следует и попадает в желудок крупными кусками. Желудок не может заменить функцию зубов и механически дробить пищу, в результате чего она переваривается медленнее и может вызывать раздражение слизистой оболочки.

Мария Милова подчеркнула, что потеря зубов не вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта, но может поддерживать хронические жалобы и ухудшать качество питания. Человек начинает избегать жесткой пищи и отдает предпочтение более мягким продуктам, из-за чего рацион становится менее разнообразным и может возникать дефицит витаминов и микроэлементов.

Стоматолог порекомендовала не откладывать восстановление утраченных зубов с помощью протезирования или имплантации. После установки имплантов или ортопедических конструкций человек постепенно возвращается к полноценному рациону и начинает нормально пережевывать пищу. Это может улучшить работу пищеварительной системы.