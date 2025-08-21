Врач Мескина отметила, что люди с астмой и диабетом наиболее уязвимы перед гонконгским гриппом

Свиной грипп известен уже много лет. Всплеск заболеваемости был зафиксирован в 2009 году, и с тех пор этот вирус долго оставался преобладающим среди вирусов гриппа A. Гонконгский грипп также не новый, однако вакцины против него могут быть менее эффективны, сообщила врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с Life .

Как отметила доктор, в группе риска — люди с хроническими заболеваниями, особенно с двумя или более болезнями, такими как заболевания легких, астма и сердечно-сосудистые заболевания. Также грипп может затронуть людей, перенесших инфаркты, инсульты и имеющих бляшки в сосудах.

Повышенному риску тяжелого течения заболевания и летального исхода подвержены люди с тяжелой формой ожирения, сахарным диабетом, иммунодефицитом или ВИЧ-инфекцией. Им в первую очередь рекомендуется вакцинация.

Кроме того, в группе риска находятся дети младше двух лет и малыши с хроническими заболеваниями легких или пороками развития, подчеркнула Мескина.