Врач Мельникова призвала тушить или запекать баклажаны для сохранения пользы

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова в беседе с сайтом Здоровье Mail рассказала, что баклажаны, приготовленные определенным образом, могут быть как полезными, так и вредными для здоровья.

Доктор отметила, что баклажан — уникальный овощ, который содержит большое количество витаминов и микроэлементов: витамины А, В, С, кальций, калий, натрий, фосфор, железо, марганец. Он регулирует уровень холестерина, препятствует развитию атеросклероза, полезен при заболеваниях почек и мочевыводящих путей, способствует очищению кишечника и обладает небольшим слабительным эффектом, нормализует процессы кроветворения и расщепляет жиры.

Однако способ приготовления баклажана может существенно повлиять на его пользу. Баклажан хорошо впитывает масло, поэтому жареный в растительном масле и заправленный майонезом баклажан может стать причиной ожирения, сахарного диабета и повышения риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Чтобы баклажаны принесли больше пользы, их лучше запекать или тушить. Перед обжариванием можно поместить баклажаны в холодную воду на 10 минут — так они впитают меньше масла, подчеркнула Мельникова.