Врач Маслов: в Подмосковье ИИ помогает обрабатывать вызовы для скорой помощи

По его словам, Московская область одной из первых внедрила интеллектуальную информационную систему для обработки вызовов и распределения бригад, которая постоянно обновляется и совершенствуется.

«При распределении вызовов система подсказывает ближайшую профильную бригаду, анализирует расстояние, дорожную ситуацию по данным „Яндекса“», — пояснил медик.

Маслов также развеял миф о том, что экстренность вызова определяется искусственным интеллектом. Хотя система помогает в данном вопросе, окончательное решение остается за человеком.