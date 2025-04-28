Врач Маслов: в Подмосковье ИИ помогает обрабатывать вызовы для скорой помощи
Главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов рассказал RT, как устроена работа экстренной службы в регионе.
По его словам, Московская область одной из первых внедрила интеллектуальную информационную систему для обработки вызовов и распределения бригад, которая постоянно обновляется и совершенствуется.
«При распределении вызовов система подсказывает ближайшую профильную бригаду, анализирует расстояние, дорожную ситуацию по данным „Яндекса“», — пояснил медик.
Маслов также развеял миф о том, что экстренность вызова определяется искусственным интеллектом. Хотя система помогает в данном вопросе, окончательное решение остается за человеком.