Врач Машкова: слабость по утрам может свидетельствовать об анемии или сахарном диабете | 360°

Здоровье 13 мая 2024, 16:39 Врач Машкова: слабость по утрам может свидетельствовать об анемии или сахарном диабете

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Эндокринолог Анна Машкова перечислила заболевания, которые сопровождаются слабостью по утрам. Такое состояние может указывать на появление сахарного диабета, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, в данном случае пациент также ощущает сонливость в течение дня, сухость во рту и снижение остроты зрения. Еще один необычный симптом — запах ацетона изо рта.

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Врач добавила, что отсутствие бодрости после пробуждения характерно и для анемии. Она развивается из-за дефицита железа и витамина B12.