Врач Маркова указала на важность диспансеризации для раннего выявления диабета

Доктор медицинских наук, профессор и заведующая эндокринологическим отделением ГКБ № 52 Татьяна Маркова в эфире радиостанции «Говорит Москва» подчеркнула важность своевременной диспансеризации для предотвращения серьезных осложнений диабета.

По словам специалиста, в настоящее время диабет часто остается незамеченным до тех пор, пока не возникают серьезные проблемы со здоровьем.

«Сегодня и в России, и во многих других странах на одного выявленного — один невыявленный», — отметила она.

Маркова также добавила, что в 80% случаев диабет второго типа обнаруживают случайно, например при обследовании по другому заболеванию. Это подчеркивает необходимость регулярного прохождения медицинских осмотров.