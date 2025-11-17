Врач Маркова назвала потерю веса без диет симптомом сахарного диабета
Доктор медицинских наук, профессор и заведующая эндокринологическим отделением Татьяна Маркова поделилась информацией о симптомах сахарного диабета первого типа в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Среди характерных признаков она назвала выраженную сухость во рту, а также потерю веса без соблюдения диет и частые инфекционные заболевания.
«Это какие-то постоянно воспалительные процессы, одна инфекция за другой», — отметила врач.
Кроме того, к тревожным сигналам специалист отнесла постоянное желание пить воду.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте