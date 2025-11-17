Врач Маркова назвала потерю веса без диет симптомом сахарного диабета

Доктор медицинских наук, профессор и заведующая эндокринологическим отделением Татьяна Маркова поделилась информацией о симптомах сахарного диабета первого типа в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

Среди характерных признаков она назвала выраженную сухость во рту, а также потерю веса без соблюдения диет и частые инфекционные заболевания.

«Это какие-то постоянно воспалительные процессы, одна инфекция за другой», — отметила врач.

Кроме того, к тревожным сигналам специалист отнесла постоянное желание пить воду.