Врач Маматов сообщил, что инфаркт не всегда сопровождается привычной сильной болью в груди

Инфаркт не всегда сопровождается привычной сильной болью в груди. Дискомфорт может ощущаться в верхней части живота и напоминать изжогу, несварение или приступ тошноты, сообщил врач восстановительной медицины, невролог Алексей Маматов в беседе с RT .

Врач Маматов предупредил, что симптомы инфаркта могут быть нетипичными, особенно у женщин, пожилых людей и пациентов с сахарным диабетом. У них вместо классической боли за грудиной могут преобладать необычная слабость, одышка или дискомфорт, напоминающий расстройство пищеварения.

При инфаркте дискомфорт иногда возникает в верхней части живота и сопровождается тошнотой, холодным потом и слабостью. При этом заболевания желудка тоже могут давать похожие симптомы, поэтому по ощущениям надежно исключить сердечную причину нельзя.

Особую настороженность должно вызвать сочетание боли в верхней части живота с одышкой, холодным потом, внезапной слабостью или дискомфортом в груди, руке, спине и челюсти. При подозрении на инфаркт необходимо немедленно вызвать скорую помощь, не пытаясь самостоятельно доехать до больницы или ожидая, что симптомы исчезнут.