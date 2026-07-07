Врач Малиновская посоветовала использовать фильтр для очистки воздуха при проветривании квартиры

Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL | Медскан Ольга Малиновская рассказала NEWS.ru , как сохранить здоровье при проветривании в условиях загрязненного воздуха мегаполисов. Она рекомендовала использовать фильтры для очистки воздуха и поддерживать влажность в помещении на уровне 60%.

Малиновская отметила, что уехать из города на природу удается не всем. Тем, кто остается в мегаполисе, важно быть внимательными к своему здоровью. Врач посоветовала проводить время на улице ранним утром и вечером, когда воздух чище.

Проветривание же может усугубить ситуацию, поскольку загрязненный воздух с улицы попадет в помещение. Использование фильтра, улавливающего вредные частицы, и увлажнителя для поддержания оптимальной влажности поможет решить эту проблему.

Для выявления причин кислородного голодания Малиновская рекомендовала сдать общий анализ крови и проверить уровень ферритина, чтобы оценить запасы железа в организме. При длительной слабости, головокружении и одышке специалист посоветовала пройти обследование на С-реактивный белок.