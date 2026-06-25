Врач Малиновская назвала лекарства, провоцирующие сыпь на коже летом

Летом некоторые люди сталкиваются с покраснениями и высыпаниями на коже. Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL | Медскан, рассказала NEWS.ru о причинах таких реакций.

По словам врача, аллергические реакции могут быть вызваны приемом мочегонных препаратов и антибиотиков. Эти лекарства могут делать кожу гиперчувствительной к ультрафиолету и провоцировать фотодерматоз — аллергию на солнце. Симптомы такого состояния — зуд, покраснение, сыпь или волдыри.

Кроме того, фотосенсибилизацию могут вызывать некоторые косметические средства, например, содержащие масло цитрусовых.

Если после начала приема нового лекарства человек заметил реакцию на солнце, это повод обратиться к врачу. В большинстве случаев проблема решается корректировкой терапии или отменой препарата.