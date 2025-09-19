Врач Маланьин рассказал, что в скором времени 3D-сканирование станет доступным в большинстве клиник

Стоматология готовится к значительным технологическим прорывам. Скоро 3D-сканирование станет доступным в большинстве клиник. Об этом сообщил врач-стоматолог-ортопед, эксперт законодательного собрания при комитете здравоохранения РФ Сергей Маланьин в интервью «Газете.Ru» .

Врач рассказал: «Элайнеры дополняются дистанционным мониторингом: пациент отправляет фото, врач корректирует план без лишних визитов. Digital Smile Design и AR‑примерка согласуют ожидания до старта лечения, снижая вероятность переделок. Планирование работ с учетом лицевого сканирования лица в динамике».

Также он отметил применение цифровых оттисков и 3D-сканирования в диагностике, а алгоритмы искусственного интеллекта будут выявлять кариес и другие проблемы, написали «Известия».

Кроме того, ожидаются нововведения в имплантологии и хирургии, включая уникальные оптические системы анализа осанки.