Врач Макиша: ожирение и переедание могут спровоцировать диабет

Диетолог Марина Макиша рассказала о причинах возникновения сахарного диабета. Так, ожирение и переедание могут спровоцировать развитие болезни, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.
По ее словам, на сегодняшний день в России зарегистрировано около пяти миллионов человек с соответствующим диагнозом.
«Основной метод лечения инсулинорезистентности, так мы называем преддиабет и диабет, — это снижение веса и коррекция питания. Никакие таблетки <…> не помогут», — цитирует медика «Петербургский дневник».
Специалист также напомнила об основных симптомах недуга. К ним относятся желание пить воду и частое мочеиспускание.
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