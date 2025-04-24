Врач Макиша: ожирение и переедание могут спровоцировать диабет

Диетолог Марина Макиша рассказала о причинах возникновения сахарного диабета. Так, ожирение и переедание могут спровоцировать развитие болезни, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее словам, на сегодняшний день в России зарегистрировано около пяти миллионов человек с соответствующим диагнозом.

«Основной метод лечения инсулинорезистентности, так мы называем преддиабет и диабет, — это снижение веса и коррекция питания. Никакие таблетки <…> не помогут», — цитирует медика «Петербургский дневник».

Специалист также напомнила об основных симптомах недуга. К ним относятся желание пить воду и частое мочеиспускание.