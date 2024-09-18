Врач Макаршина: скополамин в виде пластыря поможет от укачивания в транспорте

Рецептурное средство скополамин, которое за рубежом используют в виде пластыря, поможет уменьшить неприятную симптоматику при укачивании в транспорте. Об этом рассказала врач-педиатр сети «Клиника Фомина» Мария Макаршина в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, пластырь клеится за ухо минимум за четыре часа до поездки, он разрешен с 10 лет. Самым известным средством от укачивания остается дименгидринат (Драмина). Таблетку нужно выпить до начала движения, минимум за 30 минут.
При этом противорвотные средства не доказали своей эффективности в профилактике укачивания в транспорте. Это относится и к народным методам, например, рассасыванию леденцов с имбирем для предотвращения тошноты, отметила Макаршина.
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