Врач Махова отметила необходимость регулярных физических нагрузок для детей

Ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ульяна Махова поделилась рекомендациями по физической активности для детей. Об этом сообщил «Вечерний Санкт-Петербург» .

По словам врача, детям в возрасте от года до четырех лет необходимо не менее трех часов физической активности в день, включая такие виды, как бег, прыжки и танцы. Для детей от пяти до 17 лет минимальная норма составляет 60 минут.

Махова также подчеркнула важность включения в физическую активность упражнений для укрепления мышц и костей. Она пояснила, что регулярность занятий важнее, чем стремление к рекордам.