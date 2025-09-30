Врач Луценко отметила, что регулярная половая жизнь может заменить тренировки в фитнес-клубе

Врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, специалист по учебно-методической работе МАСЦ ИАМ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Ольга Луценко поделилась с KP.RU своими знаниями о влиянии интимной близости на здоровье человека.

Эксперт подчеркнула, что «гормоны счастья» способствуют улучшению кровоснабжения жизненно важных органов, таких как сердце, мозг и почки. Кроме того, усиливается кровоток в области половых органов, что служит профилактикой развития заболеваний у женщин и мужчин.

Также секс можно рассматривать как физическую активность. В процессе интимной близости задействуются мышцы тазового дна, что способствует их укреплению. Выброс пролактина после близости помогает расслабиться и улучшает качество сна.

По словам медика, регулярная половая жизнь может заменить тренировки в фитнес-клубе и снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.