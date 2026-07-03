Врач Литвинов рассказал, что горячий чай или кофе без сахара охлаждают организм лучше, чем вода со льдом

С наступлением летней жары организм человека испытывает серьезную нагрузку, поскольку внешний фактор мощно влияет на работу сердца, мозга и сосудов. Ученый Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), кандидат медицинских наук Валерий Литвинов объяснил, как правильно вести себя в зной, чтобы избежать теплового удара, тромбов и инсульта. Об этом сообщил сайт properm.ru .

В жару человек теряет с потом от двух до трех литров жидкости в день вместе с жизненно важными солями, особенно натрием. Если восполнять баланс только пресной водой, возникает замкнутый круг: почки начинают выводить остатки солей еще активнее, что ведет к гипонатриемии, или водной интоксикации. Клетки организма набухают, передача нервных сигналов нарушается, из-за чего появляются головная боль, тошнота, слабость и спутанность сознания. Чтобы этого избежать, ученый рекомендует пить подсоленную воду — примерно чайная ложка без горки на литр жидкости.

Многие ошибочно полагают, что ледяная вода помогает охладиться быстрее, но эффект оказывается обратным. Холод активирует терморецепторы во рту, мозг воспринимает это как угрозу переохлаждения и сужает сосуды кожи, блокируя теплоотдачу. Напротив, горячий напиток активирует потоотделение — самый эффективный способ охлаждения тела. Поэтому горячий чай или кофе без сахара охлаждают организм лучше, чем вода со льдом.