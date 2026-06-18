Врач Литвинов дал рекомендации по действиям при панической атаке

Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов рассказал RT , как вести себя во время панической атаки. По его словам, не стоит бороться с эмоциями, ведь они не связаны с реальной опасностью для жизни.

Литвинов подчеркнул, что при панической атаке важно не оставаться наедине со своими переживаниями. Следует сообщить о своем состоянии кому-то из близких людей, чтобы получить поддержку.

Эксперт отметил, что попытки «перебороть» приступ могут только усилить его.

«Нужно постараться осознать, что с такой интенсивностью эмоции не могут продолжаться бесконечно и начнут отступать в скором времени, главное — не торопить их в этом», — разъяснил он.

Литвинов предостерег от использования дыхательных техник, релаксации и самогипноза во время приступа. По его мнению, эти методы могут ухудшить состояние, особенно если человек находится один. Поэтому их лучше применять с осторожностью или под наблюдением другого человека.

В завершение Литвинов посоветовал в экстремальной ситуации не бороться со своими эмоциями, а сосредоточиться на собственных действиях и постараться сохранять спокойствие.