Врач Лишин призвал не путать тепловой удар с общим недомоганием от жары

Тепловой удар — это опасное состояние, которое может привести к летальному исходу, если не оказать помощь вовремя. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

По словам врача, тепловой удар не следует путать с общим недомоганием от жары. Он объяснил, что человеческий организм содержит 20 жизненно важных белков, которые начинают сворачиваться при высокой температуре. Это может вызвать серьезные последствия для нервной системы, внутренних органов и мышц.

Виктор Лишин выделил три степени теплового удара: легкую, среднюю и тяжелую. При легкой степени можно оказать помощь самостоятельно, но все же лучше вызвать медиков. Средняя степень требует немедленного вызова скорой помощи. В этом случае у человека наблюдается резкая мышечная слабость, спутанность сознания и слабый пульс.

Самая тяжелая степень характеризуется потерей сознания, отсутствием реакции на внешние воздействия и поверхностным дыханием. В таких случаях необходима незамедлительная медицинская помощь, так как это состояние может быть летальным.

Врач также дал рекомендации по оказанию первой помощи при тепловом ударе. Нельзя погружать человека в холодную воду, так как это может вызвать резкий перепад температуры. Вместо этого нужно снять одежду, приложить лед или обернуть тело холодной влажной простыней и постепенно снижать температуру. Также важно давать человеку пить воду мелкими глотками.