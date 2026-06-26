Врач Левенкова напомнила о риске летального исхода при употреблении галлюциногенов

Врач Елена Левенкова предостерегла от увлечения микродозингом психоделических веществ, который стал популярным в социальных сетях. Об этом сообщил «СарИнформ» .

Тренд подразумевает регулярный прием галлюциногенов в малых дозах с целью улучшения психоэмоционального состояния и повышения продуктивности.

«В соцсетях это преподносится как модная тема, как апгрейд личности, возможность превзойти самого себя и стать бодрее — в своей лучшей версии», — отметила медик.

По ее словам, вместо ожидаемого эффекта у людей, экспериментирующих с микродозингом, могут возникнуть серьезные проблемы, такие как бессонница, тревога и депрессия. Кроме того, существует высокая вероятность отравления и даже летального исхода при употреблении этих веществ.