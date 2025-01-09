Врач Лебедев посоветовал высыпаться и много гулять, чтобы восстановить режим

Ведущий эксперт и руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с kp.ru дал советы по преодолению «постновогоднего сплина».

Вместо просмотра телевизора посвятите последний день каникул активному отдыху. Прогулка на свежем воздухе полезна для организма, даже если погода оставляет желать лучшего. Физическая активность предпочтительнее пассивного отдыха, хотя интенсивные тренировки могут показаться излишними.

За один-два дня до возвращения к работе восстановите привычный график сна. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время. Если возникают трудности с засыпанием, попробуйте принять теплую ванну с добавлением натуральных ароматических масел. Полностью наладить сон может занять около трех дней.

Переедание во время праздников может негативно отразиться на пищеварительной системе. Старайтесь не ужинать позднее 19:00 и избегайте жирной и тяжелой пищи. Перед возвращением к обычному рациону можно устроить разгрузочный день. Например, на завтрак съесть легкий омлет из одного яйца, на обед — салат с отварным мясом, а на ужин — вареные или запеченные овощи.