Врач Лавренова рассказала, чем нельзя запивать лекарства от давления

Грейпфрутовый сок несовместим с лекарствами от давления, так как эта комбинация может вызвать резкое и критическое падение показателей, вплоть до обморока. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-невролог клиники «Атрибьют» Мария Лавренова.

Она добавила, что комбинация транквилизаторов и грейпфрутового сока может вызвать чрезмерную заторможенность, сильное головокружение и нарушение координации. Если запить этим соком препараты от аритмии, то можно спровоцировать жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма.

По ее словам, в случае с антидепрессантами возможно спровоцировать развитие серотонинового синдрома с тремором и лихорадкой. Дело в том, что в грейпфруте содержатся фуранокумарины, блокирующие фермент, регулирующий всасывание препаратов.

Ранее кардиолог Наталья Васюкова рассказала, что употребление кофе на голодный желудок может временно повысить пульс и давление.