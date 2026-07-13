Кардиолог посоветовал не пить кофе сразу после пробуждения

Многие россияне начинают день с чашки кофе, однако это может вызывать дрожь в руках и учащенное сердцебиение. Об этом в беседе с РИА «Новости» предупредила врач-кардиолог Наталья Васюкова.

По словам врача, кофеин достигает пика в крови через 30–60 минут после употребления, временно повышая пульс и давление. На голодный желудок эффект ощущается сильнее, а учащенное сердцебиение и нервозность многие ошибочно принимают за тревогу, хотя это реакция на ускорение ритма.

Сразу после пробуждения в организме вырабатывается кортизол, пик которого приходится на первые 30–45 минут. В это время человек и без кофе бодр, поэтому дополнительный кофеин почти не добавляет энергии, поэтому лучше выпить кофе немного позже.

«Кофе — нормальная часть дня, если относиться к нему с умом. Дайте себе проснуться, не пейте его натощак сразу после будильника, держитесь в пределах трех-четырех чашек и по возможности без сахара», — посоветовала Васюкова.

Врач предупредила, что следует показаться кардиологу если, чашка кофе стабильно приводит к сердцебиению или дрожи.

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