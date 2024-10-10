Врач Лапа: солевые ванны для ног и компрессы помогают в лечении простуды

Терапевт Людмила Лапа рассказала о способах лечения простуды с использованием натуральных продуктов. При повышении температуры стоит обратить внимание на малиновое варенье, отметила эксперт в беседе с Pravda.Ru.

По ее словам, при заложенности носа и других симптомах ОРВИ эффективность покажут солевые ванны для ног. Еще один вариант — компрессы.

«Любые, которые улучшают микроциркуляцию в лимфоидном кольце», — пояснила врач.

Она также рекомендовала держать дома молоко и мед. Употребление продуктов провоцирует агрессивность иммунитета, и он начинает вырабатывать большое количество противовоспалительных белков, добавили «Известия».