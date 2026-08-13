Врач Лапа пояснила, что летом кишечные инфекции встречаются часто из-за быстрого размножения бактерий в тепле

С приходом лета возрастает риск пищевых отравлений и кишечных инфекций из-за высоких температур, которые способствуют размножению бактерий. Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала ОТР , что в жару часто нарушаются правила хранения продуктов, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Летом кишечные инфекции и пищевые отравления встречаются особенно часто из-за быстрого размножения бактерий в тепле. Немаловажную роль играет гигиена: немытые руки могут стать причиной занесения инфекции в организм. Проблемы с хранением продуктов также увеличивают риск отравления.

Большинство опасных бактерий, таких как сальмонелла, стафилококк и кишечная палочка, активно размножаются при температуре от +15 до +40 градусов. Скоропортящиеся продукты, такие как мясо, рыба, молочные продукты, яйца и салаты с майонезом, могут храниться без холодильника максимум два часа, а при температуре выше +32 градусов — не более одного часа.

Кишечную инфекцию и пищевое отравление можно распознать по симптомам: повышение температуры, боли в животе, тошнота, диарея, урчание в животе. Главная угроза при таких состояниях — сильная потеря жидкости и важных солей организмом.

При появлении рвоты, диареи и высокой температуры необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью, особенно детям, пожилым людям и тем, у кого есть хронические болезни почек, сердца, диабет. Активированный уголь может облегчить симптомы, но не справиться с инфекцией.

Чтобы защититься от отравлений и инфекций летом, важно соблюдать несколько простых правил: мыть руки перед едой, не оставлять еду в тепле, хранить скоропортящиеся продукты вне холодильника не более одного-двух часов, не пить воду из случайных источников, избегать попадания воды в рот при купании в открытых водоемах, питаться только в проверенных кафе и ресторанах.