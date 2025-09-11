Врач Кутушов предупредил о рисках употребления переработанного мяса

Специалист в области токсикологии Михаил Кутушов указал на потенциальный вред для здоровья от употребления продуктов, изготовленных из переработанного мяса. Об этом написала Lenta.ru .

Врач подчеркнул, что колбасы, сосиски, бекон и ветчина включают в состав соль, нитриты и консерванты, что может негативно сказаться на организме.

«Регулярное их употребление повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, увеличивает риск онкологических заболеваний, особенно рака кишечника, а также способствует развитию ожирения и диабета второго типа», — заявил Кутушов.

Эксперт рекомендует предпочесть курятину и индейку, которые считаются более полезными альтернативами, сообщил RT.