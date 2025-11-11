Врач Кунафина отметила, что кандидоз часто возникает у людей с ослабленным иммунитетом

Врач — акушер-гинеколог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Рафиса Кунафина сообщила NEWS.ru , что кандидоз часто возникает у людей с ослабленным иммунитетом или гормональными сбоями.

Также заболевание может развиться на фоне дисбактериоза, который нередко провоцируется стрессом.

В группу риска попадают женщины во время беременности или климакса, а также те, кто принимает гормональные контрацептивы. Повышенная вероятность заболевания есть у пациентов с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, анемией. Длительная антибактериальная или глюкокортикоидная терапия тоже может стать фактором риска.

Кунафина уточнила, что кандидоз угрожает и новорожденным, а также пожилым людям и пациентам с ВИЧ.