Врач Кудзиева призвала не пытаться скрыть симптомы перед визитом к стоматологу с помощью полосканий

Стоматолог-терапевт Тамара Кудзиева в беседе с Lenta.ru предостерегла от ошибок, которые пациенты могут совершить перед посещением стоматологии. Она отметила, что не следует принимать обезболивающие препараты, так как они искажают клиническую картину и усложняют определение источника боли.

Также Кудзиева подчеркнула, что самостоятельный прием антибиотиков без назначения врача не решает проблему зубной боли, а может привести к устойчивости бактерий, что в дальнейшем затруднит лечение. Врач отметила, что терпеть боль до последнего также опасно, так как она редко проходит сама и обычно указывает на воспаление, которое со временем усиливается, написал aif.ru.

Кудзиева призвала не пытаться скрыть симптомы перед визитом к стоматологу с помощью полосканий, антисептиков или народных средств. Такие меры могут временно снизить проявления проблемы, но не устранят ее причину и иногда затрудняют постановку точного диагноза.