Врач Ковалева посоветовала при стагнации веса проверить уровень ТТГ, а также сдать анализы на глюкозу и инсулин

Эндокринолог и диетолог Ecofamily Clinic Наталья Ковалева в беседе со «Здоровьем Mail» рассказала, какие анализы может порекомендовать врач, если вес не уменьшается, несмотря на здоровый образ жизни.

По словам эксперта, причина может быть в гормональном фоне. Ковалева отметила, что самый важный маркер — тиреотропный гормон (ТТГ). Даже субнормальные значения ТТГ, когда его уровень выше 4–4,5 мЕд/л, способны замедлить основной обмен веществ на 15–20%, отметил сайт «Известия».

Специалист подчеркнула, что необходимо проверить глюкозу и инсулин. Высокий инсулин даже при нормальном сахаре блокирует расщепление жира, поэтому похудение невозможно. Ковалева уточнила, что нужно сдать глюкозу, инсулин и рассчитать индекс HOMA-IR. В норме он должен быть ниже 2,7. Если же индекс превышает 3, то вес, как правило, перестает снижаться.

Эндокринолог также рассказала, что при хронически повышенном кортизоле метаболизм перестраивается так, что организм начинает активно запасать висцеральный жир. Происходит непреодолимая тяга к сладкому и соленому, разрушается мышечная ткань и снижается количество калорий, которые сжигаются в покое.

Пролактин, по словам Ковалевой, является неочевидной причиной набора веса. Врач обычно назначает этот анализ, если есть сопутствующие жалобы: набухание грудных желез, нарушение цикла у женщин, снижение либидо или одутловатость лица по утрам. Ковалева подчеркнула, что не следует пытаться ставить себе диагноз самостоятельно и тем более корректировать гормоны без врача.