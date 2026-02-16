Врач Королева заявила, что препарат для похудения орфорглипрон вряд ли станет популярен в России

Новый препарат для похудения — орфорглипрон, который выпускается в виде таблеток, — вряд ли станет популярным в России, заявила эндокринолог и диетолог Егана Королева в беседе с «Москвой 24» .

Как пояснила специалист, легально подобные препараты в Россию не поставляются, а россияне стали более осознанно подходить к покупке медикаментов и стараются избегать черного рынка.

Несмотря на это, врач допустила, что у орфорглипрона все же есть шанс стать популярным. Некоторые пациенты опасаются уколов или длительного использования шприц-ручек.

По словам эксперта, в отличие от популярных средств для похудения «Оземпика» и «Мунджаро», в новом препарате содержится другое действующее вещество — орфорглипрон. Оно действует на те же рецепторы глюкагоноподобного пептида-1, как и семаглутид в «Оземпике».