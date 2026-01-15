Врач Королева отметила, что отказ от сахара и жирной пищи помогает быстро избавиться от лишнего веса после праздников

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала Общественной Службе Новостей , как за пять–шесть дней можно избавиться от набранного за новогодние праздники веса.

По словам эксперта, набрать вес в праздничные дни — неудивительно. Из-за обилия салатов, десертов и других тяжелых блюд, а также горячительных напитков масса тела увеличивается.

При этом диетолог отметила, что набрать больше полутора килограммов жира за праздники сложно, так как за один день организм может набрать не более чем 150 граммов жировой ткани. Все остальное — это жидкость, которая задерживается из-за соли. Чтобы избавиться от нее, необходимо ограничить потребление соли. Также стоит отказаться от сахара и жирной пищи или хотя бы сократить их потребление.

Чтобы ускорить процесс похудения, можно устроить несколько разгрузочных дней. Например, в течение дня через каждые два часа съедать по грейпфруту и пить не меньше двух с половиной литров жидкости. Такая практика помогает поддерживать чувство сытости и способствует выведению токсинов.

Кроме того, врач посоветовала больше двигаться, например, встать на лыжи или сходить в сауну, и пить больше жидкости — это поможет укрепить иммунитет и вывести токсины, накопленные из-за переизбытка сладкого, соленого и жирного в праздники.