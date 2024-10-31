Врач Кондрахин: возбудителем туберкулеза является палочка Коха, способная поразить любой орган человека

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин прокомментировал последние данные ВОЗ, которые гласят, что туберкулез опередил коронавирус по количеству смертей во всем мире. Слова эксперта передала «Вечерняя Москва».

Как отметил медик, возбудителем туберкулеза является палочка Коха, способная поразить не только легкие, но и любой другой орган человека. Несмотря на такую распространенность болезни, современная медицина вполне способна справиться с ней.

«Во взрослом возрасте не допустить развитие болезни позволяет ежегодная флюорография раз в год», — напомнил терапевт.

Из-за устойчивости болезни медицинские специалисты вынуждены назначать пациентам специфическое лечение на трех-четырех антибиотиках. Именно этот метод позволяет полностью излечиться от туберкулеза.