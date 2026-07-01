Врач Кондрахин предупредил о риске сальмонеллеза от воды из дачной бочки

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин предупредил в беседе с «Москвой 24» , что употребление воды из бочки на даче может привести к сальмонеллезу и токсоплазмозу.

По словам специалиста, вода из дачной бочки подходит только для полива огорода, а пить ее опасно. В такой воде могут размножаться микроорганизмы, включая кишечную палочку, что грозит пищевым отравлением. Если емкость не закрыта, есть риск заражения сальмонеллезом: экскременты больной птицы могут попасть в воду вместе с бактериями.

Кроме того, если из бочки будут пить домашние животные, например, собаки или кошки, человек после употребления такой воды может заразиться токсоплазмозом. Это заболевание поражает нервную систему и органы.

Кондрахин отметил, что при кипячении большинство возбудителей инфекций погибает. Однако дождевая вода может содержать металлы и микроскопические частицы бензина, которые не удаляются при температурной обработке и могут раздражать стенки желудка.