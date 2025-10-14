Врач Кондрахин предложил ввести «паспорт приема антибиотиков» для пациентов

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Москвой 24» заявил о необходимости ведения «паспорта приема антибиотиков» для каждого пациента. В документ следует заносить информацию о препарате, дозировке и кратности применения.

По словам Кондрахина, такой подход поможет пересмотреть схему приема антибиотиков и определить, сколько препаратов человек принимал за определенное время. Это особенно актуально в условиях растущей резистентности к антибиотикам.

«Лично моя задача как клинического фармаколога — оставить следующему поколению те антибиотики, которые мы еще можем сохранить», — подчеркнул Кондрахин.

Он отметил, что на резистентность влияет бесконтрольное применение антибактериальных препаратов в производстве пищи и прием антибиотиков при вирусных заболеваниях. Также проблема возникает у тех, кто принимает препараты при первом же недомогании.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что каждый шестой лабораторно подтвержденный случай заражения распространенными бактериальными инфекциями в мире в 2023 году был устойчив к лечению антибиотиками. Наибольшие показатели устойчивости зарегистрированы в странах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья.