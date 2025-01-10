Врач Кондрахин: правильное закаливание подготовит организм к крещенскому купанию

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Москвой 24» посоветовал заблаговременно готовиться к традиционному крещенскому купанию через правильное закаливание.

Он отметил, что те, кто планирует участвовать в этом мероприятии, должны начинать подготовку с сентября. Однако, несмотря на позднее начало, существует возможность ускорить процесс адаптации организма, передала «Вечерняя Москва».

Откройте кран, настройте комфортную для рук температуру воды и начните постепенно понижать ее. Как только почувствуете, что вода стала действительно холодной, подержите руки под струей, затем переключитесь на теплую воду, чтобы сосуды привыкли к смене температур. Эту процедуру следует повторять ежедневно, делая воду немного прохладнее каждый раз, рассказал Кондрахин.

Врач предостерег от погружения в ледяную воду без соответствующей подготовки, подчеркнув, что это может привести не только к простуде, но и к серьезным угрозам для здоровья.