Врач Кондрахин отметил, что после 35 лет нужно раз в год проходить диспансеризацию

Кардиолог-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что после 35 лет необходимо ежегодно проходить диспансеризацию и следить за давлением. Об этом специалист рассказал ИА НСН .

По словам врача, почти 60% людей с повышенным давлением не знают о своей болезни и не лечатся, а у половины тех, кто принимает лекарства, давление остается неконтролируемым. Такие данные, опубликованные в журнале BMJ Public Health по результатам анализа 1,4 млн жителей Англии, применимы и к России. Кондрахин подтвердил, что в России статистика примерно такая же, и назвал гипертонию «ласковым убийцей». Организм постепенно привыкает к повышенному давлению, калибруя барорецепторы, поэтому рост давления часто замечают случайно.

Основными причинами Кондрахин назвал лишний вес, курение, малоподвижный образ жизни и диабет. При выявленной гипертонии нужно найти причину, исключив болезни почек и эндокринной системы, а лечение подбирается индивидуально.